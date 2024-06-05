Авторы Destiny 2 извинились за неудачный релиз аддона The Final Form

4 июня состоялся релиз крупного дополнения «Финальная форма» для Destiny 2. Однако при попытке зайти в игру многие геймеры столкнулись с сетевыми проблемами.

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Вероятно, это может быть связано с тем, что в моменте пиковый онлайн тайтла в Steam составил 314 тысяч пользователей. Данная цифра оказалась чуть меньше рекордного пика в 316 тысяч человек, когда вышло расширение Lightfall в феврале 2023 года.

Спустя сутки разработчики игры прокомментировали сложившуюся ситуацию и извинились перед фанатами. Также авторы отметили, что устранение сетевых проблем — сейчас их главный приоритет.

Если игроки не смогли посмотреть катсцены из-за сетевых проблем, то представители Bungie порекомендовали перепройти соответствующие задания.