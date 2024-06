Инсайдер сообщил о создании порта The Last of Us: Part 2 на PC

Надёжный инсайдер billbil-kun, который предрёк анонс God of War: Ragnarok на PC, рассказал об одном из следующих эксклюзивов консоли Sony, который может порадовать компьютерных игроков в будущем. Речь идёт про The Last of Us: Part II.

© Naughty Dog

Согласно инсайдеру, компьютерный порт находился в разработке как минимум с начала 2021 года. Сам billbil-kun или его источники не знают, почему The Last of Us: Part 2 до сих пор не вышла на PC, тем более, что в начале года состоялся релиз ремастера для PlayStation 5. Тогда, кстати, и всплыл слух о PC-портах приключений Элли и других эксклюзивов Sony.

Инсайдер предположил, что приурочить релиз компьютерного порта The Last of Us: Part 2 могут к премьере второго сезона сериала «Одни из нас». Так было с ремейком The Last of Us: Part I, релиз которого на PC совпал с премьерой первого сезона шоу HBO.

Если Sony действительно хочет выпустить The Last of Us: Part 2 на PC вместе с премьерой второго сезона сериала, то ждать придётся как минимум до 2025 года. А пока можно посмотреть на фотографии со съёмок, где запечатлели Айзека. Причём есть и первые официальные кадры с Джоэлом и Элли.