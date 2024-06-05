Боевик Contraband авторов Just Cause может задержаться

Один из ведущих подкаста XNC под ником MAGG поделился деталями о кооперативном боевике Contraband (2023), которым занимается компания Avalanche.

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По словам автора, игру о битвах на авто отложили до 2025-го, причём в данном случае вообще могут подразумевать самый конец года:

Игроки, которые смогли оценить Contraband, назвали её классной и увлекательной. Это была очень ранняя версия, где у машин даже отсутствовали водители внутри.



Информацию подтвердил редактор издания The Verge Том Уоррен, который заметил в комментариях к подкасту, что новинку действительно придётся ждать ещё долго.

Предполагается, что в самой игре пользователи будут принимать участие контрабандных операциях и грабежах, используя для своих целей машины. Новинка должна сделать упор на тактику, а оружие будет выводить из строя авто противников.

Саму Contraband, кстати, анонсировали ещё в 2021 году, а релиз изначально ожидался в 2023-м. Пока что у игры из роликов выходил только дебютный трейлер.

Информация о задержке игры вряд ли станет огромным сюрпризом на фоне недавних новостей о закрытии двух студий Avalanche.

В ходе сокращений пострадали отделения в Нью-Йорке и Монреале, а всего работу потеряли 50 человек.

Возможно, что некоторые фанаты рассчитывали увидеть Contraband на грядущей презентации Xbox Games Showcase, которая состоится 9 июня в 20:00 МСК — но вряд новинку покажут на мероприятии.