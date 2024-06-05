Автор ретро-шутера Ultrakill положительно отреагировал на пиратство своей игры

Разработчик Arsi «Hakita» Patala, создатель кровавого ретро-шутера ULTRAKILL, поделился своим мнением по поводу проблемы пиратства в индустрии. На это его подтолкнул пост в соцсетях, в котором пользователь признался, что «любит пиратить инди-игры».

© Скриншот

(Прим. — автор поста утверждает, что его сообщение — это «байт», а сам он давно купил копию Ultrakill. Ценность обсуждения остаётся).

Hakita оказался совсем не против того, чтобы его игру пиратили. Он придерживается позиции, что доступ к медиа должен быть у всех и не зависеть от имеющихся у человека денег. Конечно, если пользователь имеет возможность поддержать инди-разработчиков, то ему стоит это делать — опять же, если это по силам. Если денег нет, то можно просто рассказывать об игре знакомым и другим людям в сети.

Hakita сам прошёл через время, когда не мог позволить оплачивать медиа-развлечения.

«ULTRAKILL не существовала бы, если бы в детстве у меня не было лёгкого доступа к фильмам, музыке и играм», — признался разработчик.



Ultrakill находится в раннем доступе в Steam с 2022 года и продаётся за 880 руб. Игра издаётся New Blood Interactive. Свежее обновление выходило в апреле этого года.