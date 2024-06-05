К Hogwarts Legacy выпустили видеообзор бесплатного летнего обновления

Avalanche Software представила видеообзор грядущего летнего обновления для Hogwarts Legacy. Оно будет бесплатным и выйдет завтра на всех актуальных платформах — PC, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

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Напомним, что главным нововведением станет фоторежим с разными настройками, выбором поз и другими стандартными функциями. А ещё в нём можно будет менять времена года и усаживать своего персонажа. При этом в самой игре эти возможности всё ещё недоступны, несмотря на просьбы фанатов.

Кроме того, в рамках обновлениях игрокам станут доступны сброс очков талантов, ранее эксклюзивный для PlayStation квест, одежда узника Азкабана, очки Гарри Поттера, лавандовая метла и ониксовый гиппогриф.