Для Genshin Impact вышло обновление «Сплетение вечного сна»

Создатели Genshin Impact из HoYoverse (miHoYo) выпустили обновление 4.7 «Сплетение вечного сна» с новыми играбельными персонажами, заданиями и другим контентом. Некоторые подробности свежей версии (полный патчноут на русском языке):

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