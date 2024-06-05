Для Genshin Impact вышло обновление «Сплетение вечного сна» с Клориндой
Создатели Genshin Impact из HoYoverse (miHoYo) выпустили обновление 4.7 «Сплетение вечного сна» с новыми играбельными персонажами, заданиями и другим контентом. Некоторые подробности свежей версии (полный патчноут на русском языке):
- персонажи: «Хранительница света, теневая охотница» Клоринда (Электро, 5 звёзд, одноручное оружие; «Преображённая дочь дракона» Сиджвин (Гидро, 5 звёзд, стрелковое оружие); «Мера мудрости» Сетос (Электро, 4 звезды, стрелковое оружие);
- новое снаряжение: Отпущение грехов (Одноручное, 5 звёзд); Сердечные струны дождя (Стрелковое, 5 звёзд); Выкованный из облаков (Стрелковое, 4 звезды);
- новые события и задания: задание Архонтов: Том IV. Глава VI «Сказка на ночь»; задание легенд Клоринды «Рапира. Глава I: Ночь безмолвна»; задание легенд Сиджвин «Нереида. Глава I: Тепло лжи»;
- новый игровой процесс «Театр „Воображариум“» — в зависимости от выбранной сложности составляются отряды из нескольких персонажей и проходится ряд боевых испытаний. В каждом сезоне используются три указанных элемента;
- новые рецепты; новый набор достижений; новые именные карты;
- вновь доступный режим «В пламени горна». Тема новой фазы — «Хитрые стратагемы», можно выбирать параметры каждого уровня;
- Витая Бездна: изменений аномалий артерий земли на 11-м этаже; обновлённый состав врагов на 11-12 этажах; кнопка «Обзор персонажа» в меню выбора персонажа;
- повышения лимитов Первородной смолы (до 200), материалов развития (до 99 999), запасов еды (до 9999), лимита друзей (до 100) и многое другое.
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