$88.76-0.6296.56-0.31
Войти в почту

Для Genshin Impact вышло обновление «Сплетение вечного сна» с Клориндой

Создатели Genshin Impact из HoYoverse (miHoYo) выпустили обновление 4.7 «Сплетение вечного сна» с новыми играбельными персонажами, заданиями и другим контентом. Некоторые подробности свежей версии (полный патчноут на русском языке):

Для Genshin Impact вышло обновление «Сплетение вечного сна»
© Скриншот
  • персонажи: «Хранительница света, теневая охотница» Клоринда (Электро, 5 звёзд, одноручное оружие; «Преображённая дочь дракона» Сиджвин (Гидро, 5 звёзд, стрелковое оружие); «Мера мудрости» Сетос (Электро, 4 звезды, стрелковое оружие);
  • новое снаряжение: Отпущение грехов (Одноручное, 5 звёзд); Сердечные струны дождя (Стрелковое, 5 звёзд); Выкованный из облаков (Стрелковое, 4 звезды);
  • новые события и задания: задание Архонтов: Том IV. Глава VI «Сказка на ночь»; задание легенд Клоринды «Рапира. Глава I: Ночь безмолвна»; задание легенд Сиджвин «Нереида. Глава I: Тепло лжи»;
  • новый игровой процесс «Театр „Воображариум“» — в зависимости от выбранной сложности составляются отряды из нескольких персонажей и проходится ряд боевых испытаний. В каждом сезоне используются три указанных элемента;
  • новые рецепты; новый набор достижений; новые именные карты;
  • вновь доступный режим «В пламени горна». Тема новой фазы — «Хитрые стратагемы», можно выбирать параметры каждого уровня;
  • Витая Бездна: изменений аномалий артерий земли на 11-м этаже; обновлённый состав врагов на 11-12 этажах; кнопка «Обзор персонажа» в меню выбора персонажа;
  • повышения лимитов Первородной смолы (до 200), материалов развития (до 99 999), запасов еды (до 9999), лимита друзей (до 100) и многое другое.
Игры
Главные новости
Больше новостей
Игромания.ру: главные новости