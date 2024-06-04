Тираж Content Warning шагнул за два миллиона

Кооперативный хоррор Content Warning продолжает покорять игроков. Как сообщили разработчики из Landfall Publishing, за прошедшие два месяца с дня релиза тираж Content Warning превысил отметку в 2,2 миллиона проданных копий. Создатели игры объявили, что теперь ею владеет более 8,8 миллиона игроков Steam.

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Как мы помним, релиз необычного кооператива состоялся в знаменательную дату, 1 апреля. И был он тоже необычным: первые сутки забрать игру все желающие могли совершенно бесплатно. Как известно, добавить Content Warning к себе на аккаунт успело более 6,6 миллиона игроков — это уточнённые данные, ранее речь шла о 6,2 миллиона.

Content Warning получает в Steam 94% положительных отзывов, и в чартах магазина игра оказалась в топе новинок апреля. Месяц назад к ней выпустили первое крупное обновление.