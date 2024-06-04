В Dota 2 забыли добавить контент для платной подписки Dota Plus

Компания Valve не обновила раздел с сезонными заданиями для платной ежемесячной подписки Dota Plus.

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Сегодня об этом сообщают игроки. Новые квесты так и не появились, и теперь нельзя получить осколки для покупки уникальных косметических наград.

Dota Plus — платная подписка, которая даёт доступ к некоторым функциям Dota 2, статистике игр и игровым заданиям, а также позволяет получить уникальные наборы и предметы для персонажей. Стоимость ежемесячной подписки составляет 370 рублей.

В начале мая Valve забыла продлить действие события «Павшая корона» — разработчики не изменили дату в коде игры, и ивент завершился раньше времени. Позже авторы Dota 2 частично возместили потерянные сезонные награды и жетоны.