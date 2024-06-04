В новом сезоне SnowRunner игроки отправятся в Казахстан

Симулятор бездорожья SnowRunner получил 13 сезон под названием Dig & Drill, который уже доступен для игроков на PlayStation, PC, Xbox, Nintendo Switch и Mac.

© Скриншот

Новый сезон позволит игрокам посетить красочные области Алматы в Казахстане, где пользователям потребуется восстановить местную инфраструктуру. Игроки увидят леса, карьеры и другие атмосферные места.

Водителям нужно будет очищать дороги, восстанавливать местные геологические исследования и так далее. В выполнении этих задач помогут свежие авто — внедорожник С—58DW и грузовик-тягач PLAD 450 со специальным модулем. Последний станет особенно полезным для сложных и тяжёлых работ в новом регионе.

Кроме того, с релизом сезона вышло и небольшое бесплатное обновление, где добавили 10 стикеров. Ещё авторы выпустили патч 30.0, с чьей помощью внесли улучшения баланса и убрали ряд багов. Изменения коснулись транспорта, кооперативного режима, различных ошибок и не только.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице с деталями патча.

Кстати, в конце апреля Saber представила MudRunner VR для устройств виртуальной реальности Quest 3, Quest 2 и Quest Pro.