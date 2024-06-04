Среднее время игры в Baldur's Gate 3 в Steam превысило 100 часов

Глава издательского отдела Larian Майкл Даус поделился интересной статистикой. Оказалось, что среднее время игры в Baldur’s Gate III в Steam превышает сотню часов. Информация исходит непосредственно от инструментов платформы Valve.

© Скриншот

Даус пошутил, что хотел бы увидеться с людьми, которые помогают увеличивать этот показатель. А такие как раз отметились в комментариях. Кто-то посчитал 100 часов невпечатляющим результатом, похваставшись своим стажем в более чем 1000 часов. Также отметился игрок PlayStation 5, который наиграл в Baldur’s Gate 3 более 500 часов и продолжает наслаждаться нашумевшим приключением.

А ещё Джез Корден, который рассказал о переходе Avowed на улучшенную версию движка Unreal Engine 5, наиграл в Baldur’s Gate 3 уже 100 часов, но до сих пор не окончил прохождение. Если брать во внимание средний результат, то это совсем неудивительно.

Ведь согласно сайту How Long to Beat (отслеживает среднее время прохождения игр), на одно завершение всей истории Baldur’s Gate 3 уходит в среднем 112 часов. И наверняка этот показатель получится расширить с помощью модификаций, поддержка которых появится в сентябре в седьмом патче.