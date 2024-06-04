Авторы фанатского ремейка Fallout 2 привлекли к разработке больше 100 человек

Глава разработки фанатского ремейка Fallout 2 Дэмион Дапонте рассказал, что авторы достигли большого процесса в создании своего творения под названием Project Arroyo.

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Новинку создают на движке Fallout 4, причём переосмысление позволит пройти знакомый фанатам оригинал от первого лица.

Судя по всему, на скорость прогресса повлияло расширение команды, где работают уже больше 100 человек. Дапонте отметил, что результат их трудов должен напоминать по качеству мод для The Elder Scrolls 5: Skyrim под названием Enderal: Forgotten Stories.

Авторы хотят разместить своё творение в Steam, чтобы фанатам было проще его найти и оценить. Однако для этого команде сперва нужно убедиться в том, что она не столкнётся с юридическими проблемами из-за релиза на площадке Valve.

Создатель проекта пояснил, что конкретных решений о платформе для релиза пока принято не было, но сам он склоняется именно в сторону Steam. Если это произойдёт, то новинка в теории может появиться и на Steam Deck.

Точной даты релиза у ремейка пока что нет, однако авторы активно публикуют у себя в социальных сетях концепт-арты и другие материалы разработки.

Кроме того, в прошлом создатели выпустили сравнительный ролик, где показали отличия оригинальной игры и грядущего ремейка. Видео многие фанаты, кстати, оценили весьма положительно.

Ранее сценарист Fallout 2 Крис Авеллон заявил, что сиквел нельзя было назвать «хорошей» игрой. Об этом он упомянул в своём масштабном разборе сериала Fallout от Amazon, который уже продлили на второй сезон.

А ещё недавно, кстати, Fallout 4 заняла второе место в списке самых популярных игр для Steam Deck за май.