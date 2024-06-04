Во что играть Овну? Астролог подобрал видеоигры для каждого знака зодиака
В социальных сетях появился шуточный гороскоп от некоего «Астролога». Специалист по звездам подобрал для каждого знака зодиака подходящие видеоигры и пояснил свой выбор.
Так как гороскоп шуточный, то и варианты тоже получились забавными. Например, Рыбам автор советует играть в Minecraft, потому что в этой песочнице «нет никакого смысла, как и в самих Рыбах».
Во что стоит поиграть разным знакам зодиака
Овен — Mortal Kombat
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Телец — Dark Souls
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Близнецы — Heroes 3
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Рак — The Sims 3
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Лев — League of Legends
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Дева — Warhammer 40,000
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Весы — «Клуб Романтики»
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Скорпион — Doom
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Стрелец — Dota 2
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Козерог — World of Tanks
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Водолей — Atomic Hearts
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Рыбы — Minecraft
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