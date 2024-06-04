Астролог подобрал видеоигры для каждого знака зодиака

В социальных сетях появился шуточный гороскоп от некоего «Астролога». Специалист по звездам подобрал для каждого знака зодиака подходящие видеоигры и пояснил свой выбор.

© Cq.ru

Так как гороскоп шуточный, то и варианты тоже получились забавными. Например, Рыбам автор советует играть в Minecraft, потому что в этой песочнице «нет никакого смысла, как и в самих Рыбах».

Во что стоит поиграть разным знакам зодиака

Овен — Mortal Kombat

© Соцсети

Телец — Dark Souls

© Соцсети

Близнецы — Heroes 3

© Соцсети

Рак — The Sims 3

© Соцсети

Лев — League of Legends

© Соцсети

Дева — Warhammer 40,000

© Соцсети

Весы — «Клуб Романтики»

© Соцсети

Скорпион — Doom

© Соцсети

Стрелец — Dota 2

© Соцсети

Козерог — World of Tanks

© Соцсети

Водолей — Atomic Hearts

© Соцсети

Рыбы — Minecraft