Игроки вновь потребовали от Valve спасти Team Fortress 2

Фанаты Team Fortress 2 организовали очередную кампанию по спасению своей любимой игры от засилья ботов. Таким образом они пытаются привлечь внимание Valve к давней проблеме.

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Отчаявшиеся игроки не только распространяют хэштеги #FixTF2 и #SaveTF2 и подписывают петицию на соответствующем сайте (уже больше 185 тыс человек!), но и устраивают ревью-бомбинг Team Fortress 2 в Steam. Сейчас у игры «в основном отрицательный» рейтинг из-за около 10 тыс отрицательных обзоров.

Сама же Valve пока никак не прокомментировала обращение фанатов. Компания может быть очень занята — возможно, новым шутером Deadlock (2025). Последний, правда, пока существует на правах большого количества слухов и утечек, но сомнений в его существовании нет.