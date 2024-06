Monolith столкнулась с проблемами в разработке игры про Чудо-женщину

Monolith Productions может испытывать некоторые проблемы в разработке Wonder Woman .

Об этом рассказал генеральный директор Kinda Funny Грег Миллер, сославшись на знакомого с ситуацией инсайдера. Он также поделился предположением, что из-за проблем игру вряд ли покажут в ближайшее время.

Напомним, что игру про Чудо-женщину анонсировали в 2021 году. Отвечающая за разработку Monolith известна по таким тайтлам как F.E.A.R., Condemned и Middle-earth: Shadow of Mordor. Сюжет Wonder Woman обещает рассказать оригинальную историю Дианы на её пути к объединению сил амазонок и обычных людей. В игре также будут открытый мир и система «Немезида», известная по Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War.

В последний раз о Wonder Woman официально говорили в ноябре 2023 года — тогда Warner Bros ответила на слухи об элементах игры-сервиса.