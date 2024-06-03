Spirit вошла в топ-5 рейтинга команд CS2 от HLTV, а Natus Vincere опустилась на 6-е место

Портал HLTV обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike 2. Теперь в пятёрку сильнейших коллективов входит российская Team Spirit, а украинская Natus Vincere идёт следом за ней.

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В обновлённой версии топа по итогам IEM Dallas 2024 по CS2 на одну позицию вверх в списке лидеров поднялась G2 Esports, победившая на турнире. Теперь команда Ильи m0NESY Осипова занимает 4-е место в рейтинге HLTV. Также в топ-5 вошла Team Spirit, финишировавшая на 3-4-й строчке в рамках ивента в Далласе.

В свою очередь NAVI, ранее входившая в пятёрку лучших, теперь находится лишь на 6-м месте. Кроме этого, в топ-10 вошла датская HEROIC, которой удалось подняться на 4 пункта вверх.

Однако наибольший прогресс показала 9z Team. Южноамериканская команда, которая до IEM Dallas даже не входила в топ-30, после ивента оказалась на 13-м месте в рейтинге.