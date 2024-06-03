PlayStation придумала как оживить свой заброшенный гаджет

Компания Sony представила адаптер для подключения шлема виртуальной реальности PS VR2 к персональному компьютеру. Информация об этом появилась в официальном блоге PlayStation.

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После подключения PS VR2 к ПК, пользователи смогут запускать тысячи игр из каталога SteamVR, включая популярные Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR и не только. Для этого потребуется использовать кабель DisplayPort 1.4 и компьютер, соответствующий минимальным системным требованиям.

Чтобы начать играть, нужно подключить гарнитуру к ПК, установить приложения PlayStation VR2 и SteamVR из Steam. Это позволит настроить шлем для работы с компьютером, определить игровую зону, а также купить и запустить игры.

При игре на ПК не будут доступны некоторые ключевые функции PS VR2, которые работают только на PS5: HDR, отслеживание движения глаз, адаптивные триггеры и тактильная обратная связь гарнитуры. Однако все остальные технологии, такие как фовеальный рендеринг с разрешением 4K, поддерживаются.

Аксессуар будет доступен для покупки с 7 августа 2024 года по цене $60 (примерно 5,4 тыс. руб.).

Продажи PS VR2 были запущены в феврале 2023 года по цене $550 (примерно 50 тыс. руб.).