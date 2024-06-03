В Roblox добавили российский курорт «Роза Хутор» с множеством развлечений
На популярной игровой платформе Roblox появилась новая карта, детально повторяющая российский горный курорт «Роза Хутор». Ее выход приурочен к 10-летию Зимних Олимпийских Игр в Сочи.
Метавселенная, разработанная агентством DVOR Metamarketing Agency при поддержке «Роза Хутор» и «Интеррос», включает в себя все ключевые локации курорта. Игрокам для посещения доступны Роза Долина, Горная Олимпийская деревня, Роза Пик, а также поездка на скоростном поезде до побережья Черного моря.
В цифровой версии «Роза Хутор» можно кататься на лыжах, сноуборде, коньках, канатной дороге, а также изучать достопримечательности курорта, полностью имитируя поведение отдыхающих.
Опробовать карту «Роза Хутор» для Roblox можно по ссылке.