В Roblox добавили российский курорт «Роза Хутор»

На популярной игровой платформе Roblox появилась новая карта, детально повторяющая российский горный курорт «Роза Хутор». Ее выход приурочен к 10-летию Зимних Олимпийских Игр в Сочи.

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Метавселенная, разработанная агентством DVOR Metamarketing Agency при поддержке «Роза Хутор» и «Интеррос», включает в себя все ключевые локации курорта. Игрокам для посещения доступны Роза Долина, Горная Олимпийская деревня, Роза Пик, а также поездка на скоростном поезде до побережья Черного моря.

В цифровой версии «Роза Хутор» можно кататься на лыжах, сноуборде, коньках, канатной дороге, а также изучать достопримечательности курорта, полностью имитируя поведение отдыхающих.

Опробовать карту «Роза Хутор» для Roblox можно по ссылке.