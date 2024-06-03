Kena: Bridge of Spirits выйдет на Xbox уже 15 августа

Авторы Kena: Bridge of Spirits из студии Ember Lab объявили, что их творение выйдет на Xbox One и Xbox Series уже 15 августа.

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Пользователям будет доступно как физическое, так и цифровое издание — за 40 долларов. Изначально релиз «Кены» состоялся на PlayStation и PC (EGS) в сентябре 2021 года, а в 2022-м игра добралась и до Steam. Ранее в сети появлялась информация о том, что экшен получил рейтинг для версии на Xbox Series, поэтому анонс нельзя назвать совсем неожиданным сюрпризом.

Версия для Xbox получит небольшие бонусы вроде свежего скина и жезла для Кены. В физическое издание войдёт сама игра, доступ к цифровому саундтреку и специальный набор стикеров.

Главный операционный директор Ember Lab Джош Грир признался, что для студии их дебютная игра «значит очень много», поэтому они рады, что приключение найдёт новую аудиторию.

В Kena: Bridge of Spirits игроки возьмут на себя роль проводника духов Кены, которая разыскивает древний храм с помощью своих сказочных спутников-тленышей. В процессе ей потребуется раскрыть секреты прошлого и сразиться с опасными врагами.

Игра собрала позитивные рецензии критиков и игроков, на данный момент у неё «очень положительные» отзывы в Steam — их почти 13 тысяч. В особенности пользователи оценили художественный стиль приключения и геймплейные механики.