В первом тизере Corsairs – Battle of the Caribbean показали морские приключения

Издатель Microids представил дебютный тизер морского приключения Corsairs – Battle of the Caribbean, которым занимаются авторы из студии Fishing Cactus.

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В грядущей новинке фанатов ждут путешествия, сражения и поиски сокровищ. Игрокам нужно будет собрать свой собственный флот и покорить Карибское море. На выбор будет представлено 12 кораблей разных типов и 3 вида боеприпасов.

В качестве одной из доступных сторон можно выбрать Францию, Данию, Испанию, Британию или Голландию. Геймлей представляет сочетание тактических битв и экономического симулятора, где нужно следить за развитием флота и торговли.

В процессе нужно будет прокачивать и улучшать свои корабли с командой, используя для этого ресурсы. Их можно заработать за исследования, сражения и выполнение заданий.

Пользователи получат доступ к расширенному режиму кампании, где присутствует пять сюжетных линий. А обновлённый режим абордажа похвастается новыми классами. Кроме того, в игре присутствует три вида солдат — защитник, канонир и универсал.

В дебютном ролике как раз можно увидеть геймплейные кадры новинки и различные элементы интерфейса. Продемонстрировали в видео и моменты со сражениями и процессом абордажа.

Релиз приключения запланирован на конец 2024 года для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), а в 2025 году Battle of the Caribbean посетит консоли — PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. У новинки уже есть своя страница в Steam, где игру можно добавить в список желаемого.