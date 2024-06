Глава Naughty Dog подтвердил разработку нескольких одиночных игр

Руководитель Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил, что студия в настоящее время работает над многочисленными играми. Причём сразу несколько из них — однопользовательские проекты.

© Naughty Dog

Об этом Дракман рассказал в интервью изданию Los Angeles Times, заверив, что Naughty Dog «не останется студией The Last of Us навечно».

«Мы создаём опыт, пропитанный историей и персонажами, особенно их взаимоотношениями. У этих историй есть своего рода философское ядро, которое и является опорой для всего происходящего», — отметил Дракманн.

Разработчик не стал вдаваться в подробности того, над чем же именно сейчас трудится Naughty Dog. Сам он не так давно говорил, что у него есть идея и для The Last of Us Part 3.

Но ближайшим релизом по серии, о котором мы знаем, станет второй сезон сериала «Одни из нас» в 2025 году.

Недавно на сайте Sony выходило интервью с Дракманном, в котором разработчик делился своими мыслями на темы искусственного интеллекта, сторителлинга, анимации и будущих проектов Naughty Dog. А ещё он расхвалил новый проект студии и пообещал, что тот «изменит восприятие игр» в массовом масштабе.

Правда, вскоре после этого Дракманну пришлось уточнять свой «бессвязный ответ» о революции в восприятии игр. А затем к делу подключилась сама Sony, которая вовсе удалила упомянутое интервью и извинилась за «значительные ошибки».