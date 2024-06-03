Джефф Кили обсудил напрасные надежды игроков на Summer Game Fest 2024
Свежий трейлер Summer Game Fest 2024, смонтированный самим Джеффом Кили, раскрыл некоторые игры, которым точно уделят внимание на грядущем мероприятии.
В списке новинок оказались проекты, которые выйдут в 2024 или в следующем году. Какие-то из них, по словам Кили, уже известны и имеют дату выхода (на них фокус больше), а какие-то — только будут анонсированы. Кроме того, по некоторым играм ожидаются приятные сюрпризы в течение нескольких недель после SGF — возможные внезапные релизы или что-то ещё.
А ещё Кили отметил, что на шоу покажут несколько игр разработчиков-одиночек.
Несмотря на то, что многие игроки всегда хотят видеть больше геймплея, на грядущей Summer Game Fest найдётся место и нескольким CGI-трейлерам. Сам Кили в свою очередь всегда пытается убедить разработчиков демонстрировать именно игровой процесс, хотя бы в конце ролика, но с ним, увы, не всегда соглашаются.
Что касается проектов, которые не стоит ждать на Summer Game Fest 2024, то среди можно отметить Hollow Knight: Silksong, The Wolf Among Us 2, Kingdom Hearts 4, Metal Gear Solid Delta Snake Eater и Judas.
Главное шоу Summer Game Fest 2024 пройдёт уже на этой неделе, 8 июня в 00:00 по МСК, и продлится 2 часа. Больше июньских игровых трансляций — по ссылке.