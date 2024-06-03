NVIDIA представила ИИ-помощника в прохождении игр

Компания NVIDIA представила Project G-Assist — нового локального ИИ-помощника, который поможет в прохождении игр и работе с приложениями на ПК.

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Помощник способен оценивать происходящее на экране и понимать контекст, предлагая победную тактику в игре, анализируя ошибки геймера или помогая в сложных творческих задачах.

Project G-Assist был анонсирован на выставке Computex 2024. Он принимает голосовые или текстовые команды от игрока, а также контекстную информацию с экрана и прогоняет эти данные через модели компьютерного зрения.

Эти модели улучшают контекстную осведомленность и понимание специфики приложения, связанной с базой знаний игры. В конечном итоге система генерирует индивидуальный ответ в виде текста или речи.

Например, помощник может предложить тактику против игрового босса, подсказать решение головоломки или рассказать, как создать или найти тот или иной игровой предмет. Поклонникам соревновательных игр G-Assist поможет разобрать демку после матча и проанализировать ошибки и игру в целом, как тренер.

Также Project G-Assist может настроить игровую систему игрока для оптимальной производительности и эффективности.