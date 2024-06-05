5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Flathead

Новый проект от издателя инди-хорроров DreadXP. По сути, Flathead — гротескный взгляд на азартную игру «больше или меньше», где всего-то и нужно, что угадать число. Правда, на этот раз ставки как никогда высоки, и у игрока будет множество инструментов, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Судя по всему, недавняя Buckshot Roulette может стать прародительницей целого поджанра инди-ужастиков.

Nine Sols

Тайваньская студия Red Candle Games, известная по отличным хоррорам Detention и Devotion, попробовала себя в чем-то новом. А именно, в динамичных боевиках, вдохновленных Sekiro и Hollow Knight. Авторы называют Nine Sols «даопанк-метроидванией»: она смешивает элементы научной фантастики и китайской философии. А от Sekiro игре досталась боевая система, делающая акцент на парировании и отражении атак.

Selaco

Selaco со стороны похожа на очередной бумер-шутер, однако игра не просто вдохновлена классикой: она работает на движке GZDoom — модифицированном ядре оригинальной Doom 1993 года. Хотя с виду и не скажешь, потому что в действии Selaco больше похожа на F.E.A.R. Спасибо разрушаемому окружению, зрелищным постановочным моментам и довольно умному ИИ противников. На данный момент Selaco находится в раннем доступе — по планам разработчиков, он продлится как минимум до 2026.

Soulmask

Soulmask — необычный взгляд на формат «выживалки» в открытом мире. Игра делает акцент на жестокую аутентичность выживания, а игроку предстоит примерить на себя роль владельца мистической маски, наделяющей своего носителя уникальными способностями. По мере развития поселения игрока он сможет наследовать навыки своих подопечных и даже переселяться в их тела. Отдельно стоит отметить, что боевая система Soulmask выглядит плавной и динамичной. Проект пробудет в раннем доступе по меньшей мере год.

Trans-Siberian Railway Simulator

Подарок любителям железных дорог — симулятор путешествий по Транссибирской магистрали. Но сразу предупредим, что Trans-Siberian Railway Simulator не воспринимает саму себя всерьез. Будучи вагоновожатым, игроку предстоит отстреливаться от медведей, подрабатывать контрабандой, покупать шпроты и пить водку прямо в кабине поезда. Иными словами, поклонникам My Summer Car и других абсурдных «симуляторов» игра может понравиться.