Что говорят первые обзоры о новой карманной консоли Asus ROG Ally X

Автор YouTube-канала Linus Tech Tips уже успел ознакомиться с представленной сегодня портативной игровой консолью Asus ROG Ally X и поделился своими впечатлениями.

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По его словам, компания проделала серьезную работу, сделав новую версию консоли почти во всем лучше предшественницы.

Благодаря увеличенному вдвое аккумулятору ROG Ally X стала более автономной. Кроме того, за счет улучшения железа и оптимизации программного обеспечения повысилась производительность в играх.

Новинка также оказалась быстрее, чем Steam Deck, и в играх, где высокая частота кадров особенно важна, лучше играть на консоли Asus.

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Еще одним важным преимуществом является поддержка переменной частоты обновления экрана, что делает игровой процесс более плавным.

К другим плюсам консоли ютубер отнес обновленные и более надежные кнопки и стики, наличие двух портов USB-C, возможность подключения внешних устройств через Thunderbolt, штатный SSD на 1 ТБ, эффективное охлаждение с более крупными тепловыми трубками и низкий уровень шума.

Однако отсутствие быстрого Wi-Fi является существенным недостатком устройства. В целом консоль интересная, но рекомендовать ее автор видео пока не готов.