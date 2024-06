Названы самые ожидаемые экранизации компьютерных игр

Исследовательская компания National Research Group опросила геймеров относительно самых желанных киноадаптаций игровых франшиз. Результаты показали, что большинство многие мечтают о фильмах по GTA, Sims и другим популярным тайтлам, сообщает портал DTF.

© Rockstar North

Игроки выразили желание увидеть фильмы и сериалы, основанные на таких популярных играх, как Call of Duty, The Legend of Zelda, God of War, Mass Effect, Final Fantasy, Minecraft, Fortnite, Red Dead Redemption и GTA.

Некоторые из этих игр уже находятся в процессе адаптации. Например, уже разрабатывается сериал по God of War, и фильмы по The Legend of Zelda, Minecraft и The Sims с Марго Робби.

Опрос также выявил, что 72% респондентов чувствуют вдохновение для повторного прохождения игр после просмотра их адаптаций. Большинство (65%) считают, что фильмы и сериалы по играм являются эффективным способом знакомства близких с любимыми франшизами. Также 77% участников считают важным, чтобы создателями адаптаций были поклонники экранизируемых игр, а 59% расстраиваются, когда в картине не отражается дух первоисточника.

National Research Group отметила, что недавние адаптации значительно повысили узнаваемость некоторых франшиз. Так, The Last of Us увеличила свою узнаваемость на 15%, Five Nights at Freddy's на 13%, Fallout на 6%, а Twisted Metal на 3%.