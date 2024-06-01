PlayGround: геймеры отменяют предзаказы на Silent Hill 2 из-за повестки

Игроки обнаружили, что в создании ремейка Silent Hill 2 принимает участие компания Hit Detection, аналог Sweet Baby Inc. Из-за этого фанаты стали отменять предзаказы на игру, сообщает портал PlayGround.

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Геймеры обратили внимание на изменение внешности персонажей, в частности Джеймса, Марии и Анжелы. Оказалось, что студия Bloober Team привлекла консультантов для улучшения инклюзивности персонажей. Компания Hit Detection, которая, как указано на ее сайте, занимается «оценкой рисков в изображении персонажей из непредставленных групп», выступает одним из консультантов.

Причастность компании, которая внедряет в игры «повестку», вызвало недовольство в геймерском сообществе, особенно после спорных решений компании Sweet Baby Inc., которые критиковали многие игроки.

В Steam уже созданы десятки тем с обсуждением ситуации, где игроки высказывают свое недовольство и заявляют об отмене предзаказов. Таким образом геймеры выражают свое несогласие с участием консультантов, навязывающих определенную повестку в играх.

Релиз ремейка Silent Hill 2 запланирован для ПК и PlayStation 5 уже 8 октября.