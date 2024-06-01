Игру Kingdom Come Deliverance II все же переведут на русский язык

Чешская студия Warhorse опубликовала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) список поддерживаемых языков в предстоящей игре Kingdom Come: Deliverance II.

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Судя по этой информации, проект будет доступен и на русском языке. Локализация будет выполнена в виде субтитров, а озвучка для русской версии останется английской.

В апреле разработчики упоминали русский язык на странице игры в Steam, но позже эта информация была удалена. Тогда ситуацию объяснили тем, что информация была неактуальной. Однако теперь, в начале июня, на странице игры вновь указано, что она поддерживает русские субтитры.

Для Kingdom Come: Deliverance II официально подтверждены озвучка и перевод субтитров для английского, чешского, французского, немецкого, японского и испанского языков. Перевод на уровне субтитров будет выполнен также на русский, португальский, итальянский, корейский, польский, китайский (традиционный и упрощенный), турецкий и украинский.

Релиз Kingdom Come: Deliverance II запланирован на 2024 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Более точная дата выхода игры пока не раскрывается.