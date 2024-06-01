Глава ФИФА Инфантино анонсировал разработку новых футбольных игр FIFA

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил о создании нового футбольного симулятора FIFA в сотрудничестве с неназванной студией. В течение почти 30 лет франшизу разрабатывали совместно с компанией EA.

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«С новыми партнерами мы разрабатываем новую игру, которая, очевидно, будет лучше, как и все, что мы делаем. Так что готовьтесь к новой e-игре FIFA», — заявил Инфантино.

Президент ФИФА отметил, что разработка игры будет вестись совместно с новыми партнерами. Однако конкретные детали этого партнерства, включая названия компаний, участвующих в разработке, пока не были раскрыты.

По слухам, в создании нового футбольного симулятора FIFA участвует компания 2K, известная своей серией баскетбольных игр NBA 2K. Ожидается, что в новом проекте будут представлены 35 лицензированных футбольных лиг и более 800 команд.

В мае 2022 года ФИФА прекратила многолетнее сотрудничество с компанией Electronic Arts (EA), которая выпускала игры по этой франшизе с 1993 года. Причины разрыва не были полностью раскрыты, но по данным The New York Times, ФИФА якобы требовала удвоить платежи за лицензию, от чего компания EA отказалась. В результате EA переименовала свою футбольную игру в EA Sports FC, а последним совместным проектом стала FIFA 23.