В Take-Two намекнули на скорую презентацию GTA 6 для ПК

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник намекнул на скорый анонс ПК-версии Grand Theft Auto VI. Об этом сообщает портал VideoGamesChronicle.

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Официально подтвержден лишь выход GTA 6 в 2025 году для актуальных поколений консолей от Sony и Microsoft, тогда как какой-либо информации о ПК-версии игры не было. В ходе одного из интервью Зельник предложил ждать официальных анонсов, отметив, что Rockstar Games традиционно следует своей стратегии по выпуску игр на различных платформах.

«В прошлом мы видели подход Rockstar к платформам, и в свое время они сделают больше анонсов. Я считаю, что правильная стратегия для нашего бизнеса — быть там, где находится потребитель. Исторически сложилось так, что компания работала с аудиторией, где бы она ни находилась, на любой подходящей платформе, но постепенно», — заявил Зельник.

Таким образом, Штраус Зельник не стал отрицать разработку и анонс GTA 6 для компьютеров, но и в то же время прямого подтверждения от него не было.

В прошлом GTA V и Red Dead Redemption 2 были выпущены на ПК через 19 и 12 месяцев после их дебюта на консолях, соответственно. Это может указывать на то, что Take-Two рассматривает аналогичный подход к выпуску GTA VI, которая, по слухам, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S осенью 2025 года.