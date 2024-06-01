Представлен игровой компьютер от Colorful в необычном дизайне

Компания Colorful представила новый игровой компьютер iGame Vulkan, который получил интегрированную в защитный кожух системную плату. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Подобное исполнение уже готового компьютера является необычным решением, так как в данном случае кожух является неотъемлемой частью компьютера и не предусмотрен для отдельной продажи. Отмечается, что он был разработан специально для этой модели ПК.

Внутри кожуха установлена не только системная плата, но также радиатор жидкостной системы охлаждения и блок питания мощностью 1000 Вт. В корпус также интегрированы ручки, которые, судя по всему, нужны для облегчения доступа к внутренностям ПК при необходимости обслуживания.

Кроме того, все кабели от блока питания к системной плате аккуратно скрыты внутри кожуха. Насколько такое решение влияет на температуру других компонентов внутри конструкции, пока не уточняется.

Подробные характеристики нового компьютера не уточняются. Известно, что в системе используется материнская плата Vulcan Z790D5, память Vulcan RGB от Colorful со скоростью 7200 МТ/с.

Полноценная презентация Colorful iGame Vulkan ожидается на выставке Computex 2024.