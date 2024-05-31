В Honkai: Star Rail раздают бесплатные награды самым метким стрелкам

Студия HoYoverse запустила очередной ивент с ценными призами для поклонников Honkai: Star Rail. Чтобы принять в нем участие, геймерам не придется даже заходить в игру, ведь речь идет о браузерном тире. В событии с непомерно длинным названием «Невероятно круто! Эй, вселенная! Пиф-паф! Грядет великое испытание!» вам придется стрелять по мишеням.

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Чем больше очков — тем лучше призы. А количество попыток зависит от выполнения различных испытаний. Источник: VK / Баннер ивента В мероприятии можно заработать множество наград, от Звездного Нефрита в самой игре (его получат все) до iPhone 15 Pro (в этом случае победителей будет всего двое).

Ивент продлится всего неделю, до 7 июня. Honkai: Star Rail доступна бесплатно на ПК, PS5, iOS и Android.