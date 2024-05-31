Кооперативное приключение Little Nightmares 3 перенесли на 2025 год

Разработчики из Supermassive Games поделились грустным объявлением — релиз Little Nightmares 3 переносится на 2025 год. Изначально игра должна была выйти до конца этого года, однако планам помешало желание обеспечить наивысшее качество в триквеле.

© Скриншот

В студии рады видеть волнение и предвкушение фанатов, поэтому разработчики хотят уделить Little Nightmares 3 внимание и любовь, которые заслуживает игра по этой франшизе. Особое внимание уделят качеству грядущего приключения. Поклонников же поблагодарили за терпение и поддержку, но долго ждать новых материалов по триквелу им не придётся.

Ведь Supermassive Games пообещала подробнее рассказать о Little Nightmares 3 этим летом. Из уже известных деталей стоит выделить новое место действия — Спираль. Это скопление жутких мест с разными врагами и испытаниями. А в геймплейном ролике можно увидеть прохождение уровня с ребёнком-монстром.

Little Nightmares 3 разрабатывается для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Анонс состоялся летом 2023 года, а одной из ключевых особенностей стал кооператив, в котором игроки возьмут на себя роли новых героев серии.