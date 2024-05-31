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GeForce RTX 5090 будет обладать рекордным количеством видеопамяти

Издание Videocardz поделилось новыми подробностями видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition. По слухам, флагманская GPU получит 28 ГБ памяти GDDR7 и 448-битную шину вместо изначально ожидаемой 512-битной.

GeForce RTX 5090 будет обладать рекордным количеством видеопамяти
© Cq.ru

Кроме этого, Founders Edition получит 2-слотовую систему охлаждения с двумя вентиляторами, что позволит сделать видеокарту тоньше RTX 4090. А вот версия RTX 5090 Ti предположительно может получить 32 ГБ памяти и 512-битную шину.

Характеристики RTX 5090:

  • Архитектура: Blackwell;
  • CUDA-ядра: меньше 24576;
  • Память: 28 ГБ;
  • Пропускная способность памяти: 1568 ГБ/с, что на 50% больше RTX 4090.

Презентация новых видеокарт должна пройти во второй половине 2024 года, а продажи стартуют осенью или зимой. Цен пока нет.

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