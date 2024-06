Календарь игровых релизов: во что поиграть в июне на ПК и консолях

Ежегодная игровая засуха фактически наступила: лето 2024 будет не слишком богатым крупными релизами. Но это не значит, что играть будет совсем не во что. Мы составили календарь самых занимательных игровых релизов на июнь.

© Steam

4 июня — Destiny 2: The Final Shape

Дополнение «Финальная форма» подведет черту под глобальным сюжетом Destiny 2, который развивался на протяжении последних лет. Помимо новых подземелий и рейдов разработчики также представят новую механику кастомизации классов. Ну и, конечно, поклонников серии ждут ответы на многие сюжетные вопросы, раньше остававшиеся тайной.

4 июня — Killer Klowns from Outer Space: The Game

Killer Klowns from Outer Space — асимметричный хоррор по мотивам культового би-муви «Клоуны-убийцы из космоса». Троица гротескных клоунов должна захватить нечастных землян при помощи потешного оружия, а семь игроков людей — выжить и остановить нашествие жутких инопланетян. Поклонникам Dead by Daylight рекомендуется.

14 июня — Shin Megami Tensei V: Vengeance

На ПК и других платформах также выйдет Shin Megami Tensei V: Vengeance. Расширенное переиздание хардкорного данжен-кроулера 2021 года, помимо прочего контента, предложит совершенно новое ответвление сюжета. Поклонники Persona могут знать Shin Megami Tensei как своего рода «первоисточник» серии, но предупреждаем заранее — это гораздо более сложная и менее дружелюбная игра.

18 июня — #BLUD

Roguelite, стилизованный под мультфильмы Cartoon Network и Adult Swim. В #BLUD игрок примерит на себя роль юной колдуньи, который предстоит спасти свой городок от нежити, вампиров, демонов и прочей нечисти. По словам разработчиков, их вдохновляла традиционная, нарисованная от руки анимация — и это заметно.

18 июня — Still Wakes the Deep

Новый хоррор от The Chinese Room (Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs). Still Wakes the Deep расскажет историю в духе произведений Лавкрафта, но в сеттинге буровой платформы 1970-х. Одинокая вышка посреди мира погрузится в хтонический ужас, и только игрок сможет спасти членов экипажа от верной смерти.

20 июня — Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Наконец, самым крупным релизом июня вне сомнений будет Shadow of the Erdtree — дополнение для Elden Ring. По словам Хидетаки Миядзаки, оно станет первым и последним DLC для игры, но студия не рассказала, чего именно можно от него ждать. Если судить по аналогичным расширениям для прошлых игр FromSoftware, Shadow of the Erdtree наверняка не разочарует фанатов.