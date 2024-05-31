Для установки «Финальной формы» для Destiny 2 в Steam понадобится почти 300 ГБ

Уже 4 июня Destiny 2 получит масштабное дополнение «Финальная форма» (The Final Shape). И хотя впечатления от скорого релиза может испортить крупная утечка, многие намерены ринуться в новое приключение в день его релиза. А уже в сети появились данные о размере установочных файлов грядущего аддона.

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На PC в Steam для установки будет необходимо иметь 299,7 ГБ свободного места. Это связано с тем, как именно в Steam проходит установка обновлений для игр. Однако конечный размер обновления будет меньше, ведь старая версия Destiny 2 заменится новой, где и установлен аддон The Final Shape.

В Epic Games Store и Microsoft Store на PC понадобится меньше свободного пространства: 279,66 ГБ и 156,22 ГБ соответственно. Что касается консолей, то для установки обновления на них нужно:

PlayStation 5 — 143,81 ГБ;

PlayStation 4 — 110,7 ГБ;

Xbox One — 139,52 ГБ;

Xbox Series X и S — 165,82 ГБ.

Возможно, что игроки на PlayStation смогут предварительно загрузить обновление уже 1 июня. А до момента выхода The Final Shape фанатам стоит опасаться спойлеров из-за утечки, о чём предупредили в Bungie.