Ragnarok на ПК, Marvel Rivals и новая Monster Hunter: что показали на State of Play

Перед фестивалем Summer Game Fest, который начнется на следующей неделе, Sony провела очередную презентацию State of Play и поделилась грядущими новинками. Рассказываем, что показал издатель и какие игры выйдут на PS5 в ближайшем будущем.

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Concord

Первым анонсом презентации была Concord: предстоящий многопользовательский шутер студии Firewalk. Многим из тех, кто смотрел трансляцию в прямом эфире, по настроению игра напомнила «Стражей Галактики». По части механик разработчики обещают большой каст уникальных персонажей, разные соревновательные режимы игры и акцент на механики перемещения. Бета-тестирование Concord пройдет в июле, а релиз состоится 23 августа на PS5 и ПК.

God of War: Ragnarok на ПК

Ragnarok и дополнение Valhalla выйдут на ПК одним комплектом. Помимо этого, обновленная версия игры получит разблокированную частоту кадров, DLSS, XeSS и FSR, а также поддержку широкоформатных мониторов. Проект выйдет 19 сентября.

Dynasty Warriors Origins

Omega Force представила Dynasty Warriors Origins — продолжение культовой серии боевиков, посвященных битвам эпохи Троецарствия. Судя по масштабу сражений в трейлере и качестве графики, Origins может стать самым технически совершенным проектом студии. Пока что релиз намечен на 2025 год.

Infinity Nikki

Infinity Nikki — милое приключение о девочке, которая путешествует со своим котиком-компаньоном по сказочному миру. Игрок сможет наряжаться в разные платья, сражаться с монстрами при помощи волшебства, гоняться за овцами, делать красивые фотография и мыть пушистых собак. Даты релиза пока нет, но бета-тестирование игры пройдет между июлем и сентябрем 2024.

Ballad of Antara

Новая RPG от TipsWorks и Infold Games, отчасти вдохновленная восточноазиатским фольклором. В Ballad of Antara игрокам предстоит отправиться в путешествие по странным, магическим землям в компании некой девочки — деталей о сюжете пока нет. Релиз игры намечен на 2025 год.

Skydance’s Behemoth

VR-новинка от создателей The Walking Dead: Saints and Sinners. Проект был анонсирован еще в 2022 году, но на прошедшей презентации разработчики впервые показали кадры геймплея. Игроков ждет жестокий рукопашный бой, фехтование и битва против гигантского монстра. Skydance’s Behemoth выйдет осенью 2024 на PSVR2.

Alien Rogue Incursion

Еще один сюрприз для владельцев PSVR2 — полноценная игра про «Чужого». Короткий тизер показал совсем немного кадров, но по ним проект больше всего напоминает Alien: Isolation. Релиз состоится в конце 2024 года.

Marvel Rivals

На презентации также состоялась премьера геймплея Marvel Rivals — многопользовательского шутера во вселенной комиксов Marvel, который анонсировали ранее. Судя по видео, игра будет похожа на Overwatch, но с супергероями Marvel в роли играбельных персонажей. Разработчики анонсировали, что закрытое бета-тестирование на PS5 пройдет в июле.

Where Winds Meet

Авторы Where Winds Meet представили новый трейлер зрелищного боевика в жанре китайских единоборств. Подробностей об игре, равно как и даты релиза, пока нет, но поклонникам уся и тем, кому показалось мало недавней Wo Long, есть, чего ждать.

Silent Hill 2

Bloober Team наконец назвала официальную дату релиза Silent Hill 2. Ремейк одного из самых известных хорроров в истории игровой индустрии выйдет 8 октября. Кроме того, авторы показали новый сюжетный трейлер.

Astro Bot

Team Asobi, выпустившая Astro’s Playroom, возвращается: теперь милый робот Астро станет протагонистом полноценного платформера под названием Astro Bot. Если верить трейлеру, игра совместит элементы самых разных жанров и предложит огромное множество красочных уровней. Релиз состоится 6 сентября.

Monster Hunter Wilds

Под закрытие презентации Capcom показала первый полноценный трейлер Monster Hunter Wilds — новой части мега-популярной японской серии. Помимо новых монстров и намеков на сюжет, ролик подтвердил некоторые изменения в механиках. Так, охотники смогут менять оружие прямо во время задания благодаря ездовой ящерице, на которой можно закрепить запасной комплект экипировки. Кроме того, верхом можно будет и сражаться — по крайней мере, в дальнем бою. Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году.