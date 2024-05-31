Последней бесплатной игрой раздачи EGS станет Marvel’s Midnight Suns

Надёжный инсайдер под ником billbil-kun назвал последнюю крупную игру, которая станет бесплатной для пользователей Epic Games Store в рамках «Мегараспродажи» — Marvel’s Midnight Suns.

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Тактическое приключение о супергероях Marvel будет доступно желающим с 6 по 13 июня. Ранее в рамках той же акции пользователи могли забрать себе Dragon Age: Inquisition, Farming Simulator 22 и Chivalry 2. Последняя как раз будет доступна до 6 июня.

Изначально релиз Marvel’s Midnight Suns, которой занимались авторы серии XCOM: Enemy Within, состоялся 2 декабря 2022 года. По сюжету, во вселенной Marvel пробудилась Лилит — ведьма, которая превратилась в мать всех демонов. И теперь супергероям нужно будет остановить её.

Игра могла похвастаться большим набором популярных персонажей, куда входили не только Человек-паук или Железный человек, но и различные представители отряда Людей Икс. После релиза в ролевое приключение добавили ещё нескольких героев, включая Дэдпула.

Сам геймплей состоял из тактических сражений, где игроку нужно было удачно применять различные способности персонажей с помощью специальных карточек. Кроме того, пользователь через созданного героя мог активно общаться со своими союзниками в своей штаб-квартире.

Критики оценили игру положительно, однако хитом среди обычных игроков приключение не стало. Многим не понравилась идея с теми же карточками, другие не оценили тактический угол геймплея.

Поэтому после релиза Midnight Suns студию Firaxis покинул старший продюсер Гарт Деанджелис, который занимался игрой. А следом компания потеряла своего главу и директора. Ещё в мае прошлого года в Firaxis прошла волна сокращений.