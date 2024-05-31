Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2024

Совсем скоро начнется неделя громких анонсов: до Summer Game Fest и других летних презентаций остались считанные дни. А пока вы отмечаете в вишлисте желанные релизы, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Chivalry 2 — многопользовательского слэшера от первые лица, посвященного битвам средневековых армий. Поклонники исторической реконструкции смогут пустить в дело полный арсенал: от мечей, копий, молотов и топоров до арбалетов, баллист и прочих штурмовых орудий. Игру можно бесплатно забрать до 6 июня.

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Firehunt — бесплатный пролог космического экшена One Way Road, где капитану одинокого корабля предстоит совершить нелегкое путешествие по галактике. Отличительная фишка игры в том, что она сочетает разные подходы к жанру shoot-em-up: здесь есть и фрагменты классики, и двухмерные сайдскроллеры, и трехмерные секции в духе Star Fox.

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Необычный хоррор, где игроку необходимо ориентироваться во тьме при помощи собственного голоса. За протагонистом blinDead охотятся жуткие мягкие игрушки, и единственный способ найти их — это эхолокация. Причем звук для эхо нужно издавать голосом, так что для игры необходим микрофон.

© Steam

Интерактивный тур по трем произведениям Франца Кафки: Playing Kafka черпала вдохновение в «Замке», «Процессе» и «Письме отцу». Разработчик утверждает, что за полтора часа прохождения игра предложит немало тяжелых решений, разветвленный сюжет и полностью озвученные диалоги, не говоря уже об отличной визуальной подаче.

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Наконец, Stairway — камерный хоррор, заметно вдохновленный нашумевшей инди-сенсацией Exit 8. Для того, чтобы выбраться из бесконечной многоэтажки, игроку нужно чутко следить за своим окружением и находить аномалии. Разница лишь в том, что в Exit 8 локацией был подземный переход, а в Stairway — жутковатый лестничный пролет.