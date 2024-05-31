Создатели The Elder Scrolls поделились трейлером новой игры на Unreal Engine 5

Студия Once Lost Games, состоящая из бывших сотрудников Bethesda, опубликовала первый трейлер The Wayward Realms — ролевого экшена в открытом мире на движке Unreal Engine 5.

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В ролике можно увидеть довольно неказистую графику и огромное количество возможностей. Геймеры, к примеру, смогут плавать по морям на корабле, паркурить по отвесным стенам и разбивать горящие фонари стрелами.

Над The Wayward Realms трудятся создатели легендарной франшизы The Elder Scrolls. К примеру, ведущий программист TES: Arena и TES II: Daggerfall Джулиан ле Фей, создатель значительной части мифологии TES Тед Петерсон и ведущий дизайнер Arena Виджей Лакшман.

Деньги на создание игры студия собирает на KickStarter. Даты релиза и полного списка платформ у The Wayward Realms пока нет.