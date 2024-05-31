Bloober Team показала 13 минут геймплея ремейка Silent Hill 2

На презентации State of Play японская студия Konami представила новый трейлер ремейка Silent Hill 2. В нём авторы уже во второй раз показали геймплей проекта с боевой системой, исследованием локаций и другие элементы экшена. Кроме того, авторы наконец назвали дату релиза — ремейк выйдет 8 октября на ПК и PS5.

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13 минут геймплея Silent Hill 2

Видео доступно на YouTube-канале AestheticGamer aka Dusk Golem. Права на видео принадлежат Konami.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Оказывается, что его возлюбленная умерла несколько лет назад, однако совсем недавно Джеймсу пришло письмо от своей умершей близкой, в котором она приглашает его посетить их любимое место.

За разработку игры отвечает польская Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и недавней The Medium. За музыкальную составляющую вновь отвечает Акира Ямаока — композитор оригинальных Silent Hill и особенно запомнившейся второй части серии.