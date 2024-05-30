Создатели Wildermyth завершили работу над игрой

Студия Worldwalker Games объявила о скором прощании со всеми поклонниками тактической ролевой игры Wildermyth. Разработка официально завершена, так что обновлений контента игроки могут больше не ждать.

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Команда продолжит поддерживать игру и исправлять критические ошибки, но вскоре её размер сократится: Worldwalker Games на время «уходит в спячку» и прощается с многими сотрудниками.

Мы независимая студия, а это значит, что мы не отвечаем перед инвесторами. Никто нас не закрывает. Мы впадаем в спячку, потому что закончили с этим проектом.

Тем не менее студия собирается завершить портирование Wildermyth на другие платформы, записать живой саундтрек и выпустить французскую и испанскую локализации. Магазин, техподдержка и социальные сети также продолжат функционировать.

Wildermyth вышла в 2021 году и получила крайне положительные отзывы в Steam: её рекомендует 95% покупателей. Пока что неизвестно, чем дальше решат заниматься её создатели.