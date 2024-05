Экшен Lords of the Fallen в духе Dark Souls получил режим битвы с боссами

Разработчики из Hexworks выпустили свежее бесплатное обновление для Lords of the Fallen. Оно получило название Clash of Champions и доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В его честь приурочили трейлер с демонстрацией эпических сражений против боссов, а подробнее о новинках авторы рассказали в блоге.

© Соцсети

Ключевым нововведением стал режим Boss Rush, в котором предстоит сражаться с боссами из сюжетной кампании. Предусмотрено два типа битв: просто переиграть бой с ранее побеждённым врагом, либо же отправиться в крестовый поход и сразиться с шестью избранными боссами последовательно. Всё это доступно и в кооперативе вместе с другом.

За победу над боссами можно получить валюту и эксклюзивные раскраски брони. А ещё в свежем патче разработчики улучшили производительность и исправили ошибки, которые появились у некоторых игроков после обновления Master of Fate. Оно вышло в апреле этого года и добавило расширенную систему модификаторов.

А релиз самой Lords of the Fallen состоялся в октябре 2023 года. Игра заслужила тёплый приём, а также обеспечила издателю CI Games пик успеха за всю историю существования. С этого дня игра также будет доступна в подписке Game Pass.