В Hogwarts Legacy добавят очки Гарри Поттера, фоторежим и многое другое

Разработчики Hogwarts Legacy раскрыли детали крупного летнего апдейта игры. Он добавит в тайтл фоторежим, очки Гарри Поттера и много чего ещё.

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Выход бесплатного обновления состоится уже 6 июня.

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Что ещё привнесёт апдейт

Возможность сбросить таланты, чтобы заново их распределить;

Одежда и пальто узника Азкабана;

Рецепт зелья Феликс Фелицис — оно приносит выпившему удачу во всех начинаниях;

Новое ездовое животное — ониксовый гиппогриф;

Летающая метла из лаванды;

Ранее эксклюзивный для консолей PlayStation квест про магазин с привидением в Хогсмиде станет доступен на всех платформах.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра получила массу положительных отзывов и стала невероятным успехом — в начале января её продажи составили 22 млн копий.