Вышла Squad Busters от авторов Brawl Stars

30 мая состоялся глобальный релиз Squad Busters — мобильной игры от создателей Brawl Stars, Clash Royale и Clash of Clans. Скачать тайтл можно бесплатно как в Google Play, так и App Store.

© Чемпионат.com

Однако в российском регионе проект официально недоступен — для игры придётся использовать сторонние средства или обзавестись аккаунтом другого региона.

Видео доступно на YouTube-канале Squad Busters. Права на видео принадлежат Supercell.

Squad Busters — это бесплатный мультиплеерный экшен с персонажами из других игр Supercell. 10 игроков отправляются на небольшую и сужающуюся арену, на которой они борются за гемы. Побеждает тот, кто соберёт больше всех зелёных кристаллов.

Причём в финале нет проигравших игроков, но награды распределяются в зависимости от занятого места: чем выше позиция в топе, тем лучше вознаграждение.