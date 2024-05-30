Netflix выпустит мультсериал по вселенной Minecraft
Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал экранизацию культовой игры Minecraft. Это будет полноценный мультсериал, у которого пока нет даты выхода. Сервис также поделился первым тизером проекта.
За производство анимационного сериала отвечает студия WildBrain Studios, известная по Sonic Prime, Ninjago. Авторы обещают сохранить атмосферу оригинальной песочницы, при этом рассказав историю новых персонажей и показав Minecraft в другом свете.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix/Microsoft.
Помимо экранизации от Netflix, по культовой игре также выйдет полнометражный фильм. Его премьера состоится 4 апреля 2025 года, а главные роли в нём исполнят Джейсон Момоа, Джек Блек, Эмма Майерс и другие актёры.