Netflix выпустит мультсериал по вселенной Minecraft

Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал экранизацию культовой игры Minecraft. Это будет полноценный мультсериал, у которого пока нет даты выхода. Сервис также поделился первым тизером проекта.

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За производство анимационного сериала отвечает студия WildBrain Studios, известная по Sonic Prime, Ninjago. Авторы обещают сохранить атмосферу оригинальной песочницы, при этом рассказав историю новых персонажей и показав Minecraft в другом свете.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix/Microsoft.

Помимо экранизации от Netflix, по культовой игре также выйдет полнометражный фильм. Его премьера состоится 4 апреля 2025 года, а главные роли в нём исполнят Джейсон Момоа, Джек Блек, Эмма Майерс и другие актёры.