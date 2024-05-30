Bungie столкнулась с масштабной утечкой аддона «Финальная форма» для Destiny 2

Уже 4 июня Destiny 2 получит масштабное дополнение «Финальная форма» (The Final Shape). Однако аддон случайно стал доступным ранним утром 30 мая. Сообщается, что загрузить обновление с DLC могли пользователи облачного сервиса PS Plus (на PC или PS5). Пользователи считают, что в первую очередь в проблеме стоит винить Sony.

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Из-за возможности загрузить аддон в сети стали появляться пользовательские материалы по «Финальной форме»: от спойлеров сюжета до скриншотов и роликов с новым снаряжением. Игрокам были доступны сюжетная кампания, сезонный контент и рейды. Сообщается, что Bungie быстро отреагировала на утечки и отключила сервера Destiny 2 на PC.

Возможность оставлять новые комментарии в тематической ветке на Reddit по утечкам The Final Shape была заблокирована. Модераторы сайта отметили, что придерживаются политики «абсолютной нетерпимости» к любым спойлерам. Однако сами разработчики пока не прокомментировали ситуацию.

Согласно некоторым сообщениям, в облачном сервисе Sony временно для воспроизведения стало доступно и дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring, релиз которого состоится 21 июня. Однако достоверных подтверждений этому, вроде утечки геймплея, до сих пор нет.

Само дополнение The Final Shape должно стать кульминацией многолетней истории серии. Против могучего общего врага в лице Свидетеля различным персонажам и самим игрокам придётся объединиться. DLC принесёт с собой не только сюжетную кампанию, но и подкласс Призмы, новые суперспособности и пункт назначения.