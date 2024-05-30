Авторы GreedFall 2 рассказали об источниках вдохновения в свежем ролике

Авторы GreedFall II: The Dying World выпустили свежий дневник разработчиков, который посвящён источникам вдохновения грядущего ролевого приключения.

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По словам арт-директора Сирила Тахмассеби, в первой части у творцов были ограниченные возможности из-за небольшого масштаба игрового мира. Они пытались добавить к нему разнообразия, но именно в сиквеле им удалось выйти на новый уровень в этом вопросе. Игроков ждёт сразу несколько биомов, где обитают представители разных культур.

К примеру, стиль «Союза Моста» (Bridge Alliance) был вдохновлён культурой и традициями Византии — это отражено в архитектуре народа, манере одежды и экипировке.

При этом разработчики не хотели придерживаться какого-то конкретного стиля, поэтому некоторые элементы декора жителей и зданий сочетают в себе детали Востока и Запада одновременно.

Заодно авторы вдохновлялись культурой современной Турции, черпали идеи из образов древнего Рима и Италии в целом. Последний пример касается гильдии торговцев, которая была и в первой игре.

Сами игроки смогут оценить разнообразие биомов не только благодаря различным стилям их жителей, но и обитающей там живности — всевозможных зверей и тому подобного.

GreedFall 2 выйдет в раннем доступе Steam этим летом, игроки на данном этапе смогут оценить первые главы приключения и компаньонов. А полноценный релиз намечен на 2025 год для PC, Xbox Series и PS5.

Ранее появились и превью журналистов по игре, где авторов похвалили за амбиции, боевую систему и атмосферу. Правда, не обошлось и без технических проблем, с которыми столкнулись представители СМИ.