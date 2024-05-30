В России запустят три эксперимента по маркировке видеоигр

В России готовят сразу три экспериментальных проекта, связанных с маркировкой видеоигр. Разработку собственных инициатив ведут Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ), Lesta Games и Министерство экономики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Так, в РВИ готовят проект под названием «Зелёная маркировка». Эксперимент по внедрению инициативы начнётся в 2025 году и будет добровольным — первое время у игр будет всего несколько критериев, включая страну производства, наличие обучающих материалов и киберспортивной составляющей. В дальнейшем категории будут расширяться.

В Минэкономики планируют начать разработку законопроекта о маркировке видеоигр этим летом. При этом в ведомстве поддерживают проведение эксперимента по добровольной маркировке интерактивных развлечений.

В Lesta Games («Мир танков») также готовят собственный проект по маркировке игр. По словам руководителя московского подразделения группы компаний Гаухар Алдияровой, в течение ближайших месяцев «все игры получат маркировку».