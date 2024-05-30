В Steam могут добавить возможность записи клипов для игр

Создатель SteamDB Павел Джундик рассказал, что Valve продолжает работать над опцией для Steam, которая позволит пользователям записывать клипы из игр.

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Запись поддерживается в фоновом режиме — видимо, чтобы игроки не пропустили важный для них момент. Делиться результатами записи можно будет через сообщество Steam. Иными словами, система будет похожа на обмен скриншотами.

Кроме того, в процессе редактирования клипов у отдельных игр будут появляться специальные маркеры, которыми отметят интересные события.

В последнем случае, судя по всему, подразумеваются какие-то геймплейные элементы. Джундик предоставил несколько скриншотов функции, где на одном из них как раз можно увидеть подобный маркер в Dota 2 — им отмечен момент с гибелью противника.

А на других скриншотах можно увидеть элементы интерфейса новой опции с плеером.

Впервые о создании функции записи клипов в Steam автор упомянул в декабре прошлого года, но тогда ещё не появилось деталей по этому поводу. Когда конкретно опция станет доступна для всех пользователей — непонятно.

Ранее ещё Джундик раскрывал информацию о создании систем игровых записок и оповещений в Steam.