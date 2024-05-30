Private Division разорвала соглашение с Bloober Team об издании нового хоррора

Издатель Private Division, который принадлежит Take-Two Interactive, разорвал соглашение со студией Bloober Team о разработке неанонсированного хоррора.

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Деталей о новинке под рабочим названием Project C известно мало — предполагалось, что в игре по оригинальной франшизе будут элементы выживания, а разработка её велась три года. Само соглашение подписали в сентябре 2021-го, а представить творение хотели в этом году.

Сейчас стороны ведут переговоры об условиях разрыва контракта, и в случае удачи Bloober Team сможет найти себе нового издателя.

В сентябре 2022 года Take-Two в похожем стиле разорвала контракт с People Can Fly, который касался игры Project Dagger. Разработку последней в итоге отменили.

Подобный ход Take-Two нельзя назвать неожиданным, учитывая планы компании по сокращению штата и отмене ряд игр. Правда, в прошлом финансовом отчёте сама Bloober Team упоминала, что разработка Project C идёт успешно — вероятно, что ситуация изменилась.

Сейчас Bloober Team ещё занята созданием Silent Hill 2 Remake, которая пока так до сих пор и не получила точную дату релиза. Ожидается, что её сообщат на грядущей презентации Silent Hill Transmission, которая стартует 31 мая в 02:00 МСК.

На том же мероприятии должны раскрыть и другие подробности о новинках франшизы, включая грядущий фильм и так далее.